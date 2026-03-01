Прокуратура разъясняет саратовцам, что признается экстремизмом и экстремистской литературой

Саратовцам напомнили об ответственности за экстремизм в Интернете.

Вольская межрайонная прокуратура разъясняет гражданам последствия участия в экстремистской деятельности, особенно в сети Интернет.

Законодательство РФ запрещает создание объединений, чьи действия направлены на пропаганду исключительности или неполноценности человека по социальным, расовым, национальным или религиозным признакам.

Наиболее частым нарушением является распространение экстремистских материалов в сети. К ним относятся документы, призывающие к такой деятельности или оправдывающие национальное превосходство, включая труды лидеров нацистской Германии и фашистской Италии.

Уголовная ответственность по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) наступает с 16 лет за публичные действия, в том числе в Интернете.

Об этом сообщает издание «»Вольская жизнь».

При обнаружении признаков экстремизма прокуратура призывает незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ольга Сергеева