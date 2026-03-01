В России с марта ограничили использование иностранных слов для вывесок и табличек

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу основные положения закона об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве.

Вывески, указатели и таблички теперь должны оформляться на русском языке. Допускается дублирование на других языках, но русский текст должен быть первым и равным по размеру и шрифту.

Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований — их можно оставлять без перевода. Однако для ИП и самозанятых эта льгота не действует.

Отдельное требование касается застройщиков: названия жилых комплексов в рекламе теперь можно писать только кириллицей. Правило не распространяется на объекты, введенные в эксплуатацию до вступления закона в силу.

Закон был принят Госдумой в июне 2025 года. Штрафов за иностранные слова напрямую не предусмотрено, но если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языка, это могут счесть нарушением права на информацию.

Ольга Сергеева