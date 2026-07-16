Прокуратура также сообщила о пострадавших при атаке на Энгельс

В Энгельсе после ночной атаки БПЛА 16 июля есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.

Ночная атака беспилотников на Энгельс Саратовской области привела к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.

Напомним, ранее губернатор Роман Бусаргин информировал о нападении и ущербе городским объектам.

Информация о количестве пострадавших и характере повреждений уточняется. На месте работают оперативные службы.

Ольга Сергеева