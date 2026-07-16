Подорожавших за неделю продуктов в регионе оказалось гораздо больше подешевевших

За неделю в Саратовской области подорожали 10 продуктов, подешевели 6.

По данным мониторинга средних потребительских цен за 7–13 июля, опубликованного Саратовстатом, изменение стоимости на 1% и более затронуло 16 продовольственных позиций.

Наиболее заметно выросли цены на овощи и фрукты. Капуста прибавила 3,33%, свёкла — 2,75%, лук и яблоки — около 1,7%, картофель — 1,57%. На 2,2% подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания. Также на 1–1,55% выросли цены на куриное мясо, ультрапастеризованное молоко, гречку и чёрный чай.

Снижение цен зафиксировано на свежие огурцы (минус 2,42%) и рис (минус 2,1%). От 1 до 1,36% подешевели мясные консервы для детей, яйца, помидоры и бананы.

Ольга Сергеева