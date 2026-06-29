Прокурором Саратовской области назначен Роман Пантелеев в июне

В Саратовской области — новый глава надзорного ведомства.

Президент России подписал указ о назначении Романа Пантелеева прокурором региона на ближайшие пять лет. Документ вступил в силу 28 июня.

Предшественник Пантелеева, Сергей Филипенко, руководивший саратовской прокуратурой с 2016 года, получил новое назначение — он возглавит надзорное ведомство в Воронежской области.

Для 46-летнего Пантелеева это повышение: с 2023 года он руководил прокуратурой Амурской области. Его карьера в органах прокуратуры началась сразу после получения юридического образования в 2002 году — на Камчатке, где он дослужился до следователя по особо важным делам. За плечами нового прокурора — работа в Челябинской области, должность первого заместителя прокурора Приморского края и звание государственного советника юстиции 3-го класса.

Интересный факт: Роман Пантелеев родился в Петропавловске-Камчатском и является магистром Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. За безупречную службу он награжден знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Назначение Пантелеева стало частью масштабной кадровой ротации: одновременно с ним новые прокуроры получили Дагестан, Башкортостан и Воронежская область.

Ольга Сергеева