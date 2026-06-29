Минтруд предоставил право льготного проезда 26 категориям саратовцев без пенсионеров

В Саратовской области утвержден список из 26 категорий граждан на льготный проезд: подробности от Минтруда.

Специалисты регионального Министерства труда и социальной защиты официально разъяснили, кто именно может рассчитывать на льготы в общественном транспорте. Оказалось, что в перечень вошли сразу 26 групп населения, но при этом пенсионеры оказались вне основного списка.

Как сообщили в ведомстве, право на льготный проезд имеют участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и граждане с инвалидностью. Полный список также включает ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, тружеников тыла, ветеранов труда, а также реабилитированных граждан и тех, кто пострадал от политических репрессий.

В Министерстве труда особо подчеркнули, что пенсионеры не выделены в отдельную льготную категорию для бесплатного проезда. Однако для них в Саратове действует специальная транспортная карта «Поехали», которая позволяет совершать поездки по сниженной цене.

Напомним, что карта «Поехали» также предоставляет льготные тарифы для студентов. Например, стоимость проездного на трамвай или троллейбус для пенсионеров составляет 525 рублей, что дает право на 50 поездок в месяц.

Для оформления льготы пенсионерам необходимо зарегистрироваться в базе данных получателей.

Ольга Сергеева