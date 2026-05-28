Промышленность Саратовской области показала рост на 3,2% за 4 месяца

Фото: мэрия Саратова

Экономика Саратовской области показала небольшой рост.

По информации, опубликованной Саратовстатом 27 мая, промышленный сектор региона демонстрирует уверенное восстановление. По итогам первых четырёх месяцев 2026 года объём производства вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила 6,3%. Положительные результаты зафиксированы в высокотехнологичных сегментах:

  • Производство лекарств и медицинских материалов показало скачкообразный рост — объёмы увеличились почти в 1,7 раза.
  • Сектор машиностроения также переживает бум: выпуск машин и оборудования вырос в полтора раза. Производство готовых металлических изделий увеличилось на 23,2%.

Для сравнения, по итогам первого квартала (трёх месяцев) рост составлял всего 0,2%, что свидетельствует о резком ускорении экономической активности именно в апреле.

Небольшой, но стабильный вклад в общую положительную динамику внесли и сферы жизнеобеспечения: деятельность по водоснабжению, водоотведению и утилизации отходов выросла на 1,8%.

Ольга Сергеева