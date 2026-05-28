Доброволец из Озинского района геройски погиб в ходе специальной военной операции

Земляки простились с добровольцем Саматом Иргалиевым, погибшим в ходе СВО.

В Озинском районе Саратовской области прошли похороны земляка, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе администрации района подтвердили информацию о гибели Самата Мендыгалиевича Иргалиева, уроженца села Новочерниговка.

Боец отправился защищать интересы Родины добровольно, проявив мужество и патриотизм. Прощальная церемония состоялась 27 мая, где родные, близкие и односельчане выразили свои соболезнования семье героя.

Губернатор Саратовской области и представители региональной власти также направили слова поддержки близким павшего воина, разделяя их горечь утраты.

Ольга Сергеева