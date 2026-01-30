Пропавших в Египте российских туристов обнаружили живыми

Российские туристы, пропавшие в Египте, найдены живыми.

Как стало известно Life, трое граждан из Екатеринбурга прибыли в Шарм-эш-Шейх 21 января, после чего самостоятельно отправились в Каир, где перестали выходить на связь с родными.

После того как туристы не сели на обратный рейс 27 января, российское посольство подключило к поискам МИД и полицию Египта. Согласно предварительной информации, все трое находятся в расположении местных правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента выясняются.

Двое из пропавших — Владислав Ревенко и Никита Таланов — в последний раз выходили на связь 26 января, сообщив о заселении в каирский отель. Ранее информация о третьем туристе не публиковалась. Власти АРЕ делают всё возможное для обеспечения безопасности россиян и их скорейшего возвращения на родину.

Ольга Сергеева