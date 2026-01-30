В Саратове дорого продают раритетную «Волгу» ГАЗ-3111 выпуска 2001 года с доработками

На продажу в Саратове выставлен редкий и технически доработанный ГАЗ-3111 «Волга» 2001 года выпуска.

Автомобиль с пробегом 63 тыс. км предлагается за 1,6 млн рублей, что отражает его коллекционную ценность.

Под капотом установлен нестандартный 2,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. (в ПТС — 131 л.с.), что выгодно отличает машину от серийных экземпляров. Проведён комплекс работ: антикоррозийная обработка, замена ключевых элементов подвески, тормозов, установлен новый генератор, светодиодное освещение и система автозапуска.

Экстерьер обновлён: перекрашены бампера и передние крылья. В салоне присутствует подогрев всех сидений. Индивидуальность машине придаёт доработанная выхлопная система, а надёжность управления обеспечена ревизией рулевой рейки.

Алиса Эай