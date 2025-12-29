Пропавшую под Саратовом 30-летнюю женщину в розовой куртке нашли через месяц

Найдена жительница Ртищево, пропавшая в конце ноября.

30-летняя Марина Калмыкова считалась пропавшей с 24 ноября. Информацию об этом распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива!» — сообщили добровольцы в своём официальном канале. По сложившейся практике, подробности об обстоятельствах её обнаружения не разглашаются.

При этом в регионе продолжается поиск 19-летнего Егора Преина из Саратова. Молодой человек ушёл из дома 30 ноября, и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Ольга Сергеева