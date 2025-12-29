В Ершовском районе ИП отделался штрафом за мошенничество с госконтрактом

Саратовского предпринимателя оштрафовали на 370 тысяч за невыполнение госзаказа.

Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю из Ершовского района, признанному виновным в мошенничестве при выполнении муниципального контракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2024 года ИП заключил с районной администрацией контракт на восстановление грунтовой перемычки у села Перекопное стоимостью более 2 миллионов рублей. Однако подрядчик не выполнил значительную часть работ, включая разработку грунта и возведение плотин, чем причинил ущерб местному бюджету на сумму более 996 тысяч рублей. В ходе следствия эта сумма была полностью возмещена.

Суд квалифицировал действия предпринимателя как мошенничество и назначил наказание в виде штрафа в размере 370 тысяч рублей. По вменяемой статье ему грозило до шести лет лишения свободы.

Ольга Сергеева