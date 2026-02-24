Прощание с известным саратовским врачом Николаем Островским пройдет 25 февраля

В Саратове простятся с экс-депутатом и главврачом ожогового центра Николаем Островским.

В среду 25 февраля состоятся похороны известного саратовского медика, ученого и общественного деятеля Николая Островского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Николай Островский скоропостижно ушел из жизни накануне, 23 февраля. Он оставался активным до последних дней, занимаясь наукой, преподаванием и работой в общественной палате.

В минздраве напомнили, что Островский отдал системе здравоохранения 44 года жизни. Долгое время он возглавлял областной ожоговый центр, был депутатом городской думы, а в последние годы занимал пост председателя Общественной палаты Саратова. Профессор, ученый, он воспитал целое поколение врачей: под его руководством защитились 17 кандидатов и два доктора наук. Число спасенных им пациентов, как отметили в ведомстве, не поддается подсчету.

Прощание с Николаем Островским пройдет 25 февраля, с 14:00 до 15:00 в погребальном бюро «Харон» на улице Астраханской, 1Е.

Ольга Сеергеева