Саратовцам назвали простые правила для безопасной «тихой охоты»

В лесах Саратовской области после дождей начался грибной сезон.
Министерство здравоохранения региона напомнило о правилах безопасности:
- Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы абсолютно уверены. Избегайте мест у дорог и трасс.
- Срезайте грибы с основанием ножки, не пробуйте их сырыми. Осматривайте каждый экземпляр, оставляя старые и червивые в лесу.
- Используйте плетеные корзины, а не пакеты. В день сбора грибы нужно перебрать и приготовить. Для засолки не используйте оцинкованную посуду.
- Готовить грибы нужно в тот же день. Отваривание занимает около 10 минут, после чего воду сливают.
«Не пренебрегайте правилами! При первых симптомах недомогания вызывайте скорую помощь», — советует главный врач центра медицинской профилактики Римма Яхина.
Ольга Сергеева