На Эльтонском кладбище Энгельса сделают дорогу

На Эльтонском кладбище в Энгельсском районе Саратовской области начался ремонт дорог, который включает основную проезжую часть и межквартальные проезды.

Глава района Максим Леонов сообщил, что подрядная организация приступила к работам с конца мая. На данный момент выполнено грейдирование, выравнивание и щебенение основной дороги, а также началась укладка первого слоя покрытия.

Всего планируется обустроить более 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы ведутся в соответствии с графиком, и их завершение ожидается через неделю.

Ольга Сергеева