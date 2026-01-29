Противоаварийные работы на водяных сетях в Саратове планируют завершить этой ночью

Специалисты и спецтехника занимаются устранением повреждения на трубопроводе Саратова.

Напомним, авария произошла по адресу: улица Преображенская, 28.

Благодаря оперативному переводу веток водоснабжения на резервные схемы, масштаб отключения удалось значительно уменьшить. Первоначально в зоне отключения холодной воды находились Кировский, Волжский и Ленинский районы, что затрагивало более 98 тысяч граждан. В настоящее время ограничение подачи воды сохранено только для части Ленинского района, где остаются отключенными 40 многоквартирных домов.

Для обеспечения жителей водой организован ее оперативный подвоз. Адреса мест подвоза публикуются в официальном Telegram-канале МУПП «Саратовводоканал». Работа котельной и теплоснабжение не нарушены.

В мэрии уточнили, что работы ведутся непрерывно, на месте аварии находятся все дежурные службы. Ход восстановительных работ лично контролирует руководитель МУПП «Саратовводоканал». После завершения ремонтных операций в течение ночи будет начато заполнение системы водоснабжения.

Прокуратура Саратовской области проверяет исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в связи с данной аварией. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.

Ольга Сергеева