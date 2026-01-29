Саратовская стройкомпания снова попалась на утаивании миллионов от налоговой

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налоговых выплат.

Как сообщает региональный Следственный комитет, установлено, что организация допустила образование задолженности перед бюджетом в размере 14 млн рублей.

С целью уклонения от погашения долга в конце 2024 года представители компании начали проводить расчёты с контрагентами, используя неофициальные счета. Данная схема позволила создать видимость отсутствия у предприятия свободных денежных средств. В противном случае ФНС могла бы в бесспорном порядке взыскать задолженность с его официальных банковских счетов.

В сентябре 2025 года данные действия были квалифицированы по части 2 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Сокрытие денежных средств или имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов»). В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

По данным источника «СарИнформа», фигурантом является строительная фирма «Промметсервис-М». Интересно, что на текущей неделе руководитель этой же компании был привлечён к ответственности за аналогичное правонарушение и по решению суда обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Согласно положениям уголовного законодательства, выплата судебного штрафа в установленный срок позволяет лицу считаться не имеющим судимости. Данная мера применяется в случаях, когда обвиняемый впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и активно способствовал раскрытию правонарушения.

Ольга Сергеева