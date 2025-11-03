«Протон-Арена» Саратова примет чемпионат России по дисциплине «Удар на силу»

С 13 по 15 ноября в Саратове на базе спорткомплекса «Протон-Арена» состоятся масштабные боксерские соревнования всероссийского уровня.

В программе — два значимых события: турнир «Защитник» для военнослужащих и национальный чемпионат по дисциплине «Удар на силу». Вход для зрителей свободный.

Организацией мероприятий занимается Благотворительный фонд «Защитник» совместно с Федерацией бокса России и региональным министерством спорта. Инициатива поддержана Министерством обороны, Росгвардией и следственным управлением СК РФ. Спортивный праздник посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В турнире примут участие ведущие боксеры-военнослужащие из всех федеральных округов страны, представляющие Вооруженные Силы и войска Национальной гвардии. Церемония открытия запланирована 13 ноября в 17.00.

Ольга Сергеева