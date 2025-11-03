Жилой памятник архитектуры в центре Саратова на Советской продают за 55 миллионов

В Саратове выставлен на продажу дом Эрнеста-Августа Беллерта — памятник архитектуры муниципального значения.

Особняк в стиле модерн был построен в 1912 году и после национализации в разное время здесь располагались управление губернской милиции и жилые помещения.

Объект включает основное здание площадью 509 кв. м с шестью санузлами, пятью спальнями, бассейном и баней, а также отдельное нежилое помещение (100 кв. м) и земельный участок 3 сотки. В стоимость 55 млн рублей включена мебель и техника.

Владельцы также рассматривают вариант обмена на недвижимость в Саратове или Балакове.

Ольга Сергеева