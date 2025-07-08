Провели викторины, мастер-классы и подарили открытки: на ПривЖД прошли акции ко Дню семьи, любви и верности

В честь Дня семьи, любви и верности сотрудники ПривЖД провели ряд тематических мероприятий в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

В пригородном поезде №6009 Саратов – Тарханы прошла познавательная квиз-игра на тему праздника. В ходе интеллектуального мероприятия пассажиры выполнили различные задания и ответили на вопросы о семейных традициях и знаменитых династиях. В завершение мероприятия состоялась церемония награждения победителей.

Пассажирам волгоградских электричек по случаю праздника подарили открытки в виде ромашек, а для юных пассажиров провели тематическую викторину «Тайны семейного очага». Вопросы были связаны с семейными традициями разных народов, проживающих на территории Волгоградской области. На вокзале станции Волгоград-2 все желающие могли нарисовать свою семью.

Получившиеся творческие работы украсили зал ожидания. Учащиеся и преподаватели Приволжской детской железной дороги приняли участие в региональном патриотическом фестивале «Вместе за семью!», где провели «Железнодорожную игротеку», а также мастер-классы по работе с 3D-ручкой. Кроме того, представители ДЖД победили в конкурсе «Лучший ромашковый образ».

На вокзале Астрахани все желающие могли написать письма российским военнослужащим, чтобы поздравить их с Днём семьи, любви и верности. Также по случаю праздника была организована благотворительная акция «Добрые вещи – с любовью». Участвовавшие в ней железнодорожники собрали вещи и обувь для постояльцев Центра социальной адаптации Астрахани.