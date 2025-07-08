Студенты-медики проходят практику в лечебных учреждениях Саратова и области

Будущие врачи погружаются в реальную медицинскую работу, трудятся плечом к плечу с профессиональными врачами в различных подразделениях больниц: хирургии, акушерстве, травматологии, терапии и женской консультации. Студенты первого курса проходят практику в дневном стационаре, обучаясь уходу за больными. Старшекурсники работают в качестве помощников врачей и оказывают помощь на приеме пациентов. Они осваивают проведение медицинских манипуляций, ассистируют врачам на операциях, помогают во всем медицинским сестрам.

Практика для студентов-целевиков — важный элемент профессионального становления. Под руководством врачей-кураторов полученный материал закрепляется, происходит адаптация к работе в части диагностики, лечения, профессиональной этики в общении с пациентами, формируется профессиональная идентичность.