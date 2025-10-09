Психолог рекомендовала саратовцам вести дневник благодарности и научиться говорить «нет»

Психическое здоровье зависит от множества факторов — от черепно-мозговых травм до стресса и образа жизни.

Как отметила медицинский психолог Елена Арленинова, тревожными сигналами являются нарушения сна, апатия, суицидальные мысли и вспыльчивость.

Специалист рекомендует при таких симптомах обращаться к врачам. Для сохранения психического здоровья важны спорт, полноценный сон, хобби и общение с позитивными людьми.

В качестве самопомощи Арленинова предложила технику заземления: последовательно задействовать все органы чувств, чтобы вернуться в «здесь и сейчас». Также полезно вести дневник благодарности, тренировать память перед сном и уметь говорить «нет» в токсичных ситуациях.

Ольга Сергеева