Саратовский губернатор Бусаргин стремительно падает в федеральном медиарейтинге

Губернатор Саратовской области продолжил снижение позиций в федеральном медиарейтинге по итогам сентября 2025 года.

Согласно данным исследования компании «Медиалогия», занимающейся анализом упоминаний в СМИ, глава региона опустился на 12 пунктов, заняв 39-ю строчку из 88 возможных.

Это продолжение негативной динамики — месяцем ранее Роман Бусаргин потерял 15 позиций. Аналитики не приводят конкретных причин снижения медиаактивности.

В рейтинге глав регионов Приволжского федерального округа Бусаргин также ухудшил свои позиции, переместившись с 5-го на 8-е место среди 14 руководителей субъектов ПФО.

Наталья Мерайеф