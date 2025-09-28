Психологов региона обучили работе с ветеранами СВО

В кризисном центре «С верой в жизнь!» прошло первое обучение психологов из трех районов области в рамках реализации проекта «СВОя Правда».

В ближайшие два месяца команда психологов освоит комплексную методику сопровождения личностных изменений в реадаптации, позволяющую проводить эффективную работу как с семьями, так и самими участниками спецоперации.

На первом этапе реализации проекта психологи-волонтеры окажут квалифицированную помощь 50 участникам спецоперации и членам их семей.

Как сообщили в региональном министерстве внутренней политики и общественных отношений, это позволит отработать модель психологической помощи, освоенной ранее, посредством проведения очных групповых и индивидуальных консультаций и онлайн встреч.

Ольга Сергеева