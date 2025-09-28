Центр «Кавказ» поздравил Саратов с Днем города

В честь 435-летия со дня основания Саратова Национально-культурный центр закавказских народов «Кавказ» совместно с ГДК национального творчества провели концертную программу «С юбилеем, Любимый город!».

Участники коллективов представили зрителям танцевальные и вокальные композиции, отражающие культуру народов России.

Программа подчеркнула значимость этнокультурного разнообразия и единства народов, проживающих на территории области. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Ольга Сергеева