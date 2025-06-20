Путин похвалил Саратовскую область за попадание в топ-10 по инвестклимату

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания подвел итоги экономического развития страны и обозначил приоритетные направления на ближайшую перспективу.

В своем выступлении глава государства особо отметил успехи Саратовской области, которая впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив. Президент подчеркнул, что регион демонстрирует одну из самых высоких динамик развития среди субъектов Российской Федерации.

По словам Владимира Путина, ключевым фактором успеха стала мобилизация внутренних ресурсов и активный поиск новых стратегических партнеров. Эти усилия уже принесли значимые результаты: за три года количество крупных инвестиционных проектов в области увеличилось на 30%, а их совокупный объем превысил 1 триллион рублей.

В своем выступлении Президент акцентировал внимание на необходимости структурных изменений в экономике. Особое значение придается созданию условий для роста деловой активности граждан и переходу к модели высоких зарплат, основанной на повышении производительности труда и качества рабочих мест, а не на дефиците кадров.