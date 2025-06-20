В Саратовской области летом зафиксировали рекордно низкую безработицу

Саратовская область достигла исторического минимума безработицы.

По данным министра труда и соцзащиты Дениса Давыдова, уровень безработицы в регионе составил 0,2% (около 2,5 тыс. человек). Эта информация была озвучена в ходе онлайн-трансляции официального сообщества области.

Напомним, 27 июня пройдет федеральная ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей». За 3 года мероприятие помогло трудоустроиться 35 тыс. жителей региона.

В этом году ожидается участие 400 работодателей и 10 тыс. соискателей

Особенностью нынешней ярмарки станет индивидуальный подход к каждому участнику и персонифицированное сопровождение трудоустройства.