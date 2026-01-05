Путин поручил правительству восстановить темпы роста экономики России в 2026 году

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству, Центральному банку и региональным властям активизировать меры по восстановлению темпов экономического роста и инвестиционной активности.

Также глава государства поручил ускорить преодоление структурных проблем в экономике. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Кремля.

В рамках задачи поставлена цель удерживать уровень инфляции к концу 2026 года в пределах 4–5%, как это предусмотрено прогнозом Банка России. Данные указания были даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее глава государства утвердил перечень поручений по результатам заседания Совета, состоявшегося 8 декабря 2025 года. Важнейшим решением стало одобрение президентом «Ключевых показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года».

Наталья Мерайеф