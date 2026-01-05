Минтруд региона сообщил саратовцам о праве на льготный проезд для 26 категорий граждан

Министерство труда и соцзащиты Саратовской области разъяснило условия льготного проезда в общественном транспорте.

Право на преференции имеют 26 утверждённых категорий граждан, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев, тружеников тыла и реабилитированных лиц.

Отдельно отметили, что пенсионеры не входят в общий льготный перечень. Однако для них действует специальная региональная программа — транспортная карта «Поехали», которая позволяет оплачивать проезд в городском транспорте по сниженному тарифу.

Ольга Сергеева