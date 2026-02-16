Путин присвоил саратовцу звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста РФ певцу и композитору, депутату Госдумы Денису Майданову.

Соответствующий указ глава государства подписал в начале 2026 года. Высокое звание Майданову присвоили «за большие заслуги в области музыкального искусства».

Ранее, 21 января 2025 года, Путин уже награждал артиста, но тогда он получил звание заслуженного артиста России . Таким образом, всего за год Денис Майданов стал сначала заслуженным, а затем и народным артистом страны.

Денис Майданов, который родился и вырос в городе Балаково Саратовской области, известен как автор и исполнитель таких популярных песен, как «Вечная любовь», «Пролетая над нами», «Я буду знать, что ты любишь меня», «Тишина» и многих других. Помимо творческой деятельности, он является депутатом Государственной Думы, где входит в состав комитета по культуре.

