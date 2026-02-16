В консерватории пройдет вечер скрипичной музыки

В Саратовской государственной консерватории имени Собинова состоится вечер скрипичной музыки.

Концерт пройдет 21 февраля 2026 года в Большом зале, начало в половине седьмого вечера.

Для зрителей выступят лауреат международных конкурсов Месроп Бадалян (скрипка) и Раиса Гольдфейн (фортепиано). В программе вечера — произведения признанных классиков: Моцарта, Шуберта, Чайковского, а также сочинения Эжена Изаи, Генрика Венявского и Леопольда Годовского.

Вести концерт будет Татьяна Карташова.

Ольга Сергеева