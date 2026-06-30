Путин провел срочное совещание по топливу: чего ждать саратовцам

Кремль ввёл экстренные меры для стабилизации топливного рынка.

В ответ на перебои с поставками, вызванные повреждениями инфраструктуры, в Кремле под председательством Президента Владимира Путина было проведено экстренное совещание. На встрече с членами правительства и главами нефтяных компаний были приняты беспрецедентные решения для обеспечения стабильной работы внутреннего рынка топлива.

Для ликвидации очередей на автозаправочных станциях нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) переведены на работу в режиме максимальной нагрузки. Все плановые технические остановки производства отложены до нормализации ситуации, а текущие ремонтные работы сведены к минимуму. По официальным прогнозам, объём выпуска топлива в июле превысит показатели предыдущего месяца.

Ключевым шагом стало введение полного эмбарго:

Экспорт бензина за пределы страны полностью остановлен.

Вывоз авиакеросина запрещён.

В настоящее время прорабатывается вопрос о введении аналогичных ограничений на экспорт дизельного топлива.

«Несмотря на созданные стратегические запасы, потребители на местах продолжают сталкиваться с трудностями: сохраняются очереди на АЗС и наблюдается дефицит отдельных марок высокооктанового бензина», — отмечают аналитики.

Особое значение принятые меры имеют для аграрных регионов. Для Саратовской области, где расположен один из крупнейших НПЗ страны, стабилизация поставок критически важна в разгар уборочной кампании. Обеспечение бесперебойной работы сельскохозяйственной техники и доступность горючего для населения признаны безусловным приоритетом.

Ольга Сергеева