Эксперты напомнили саратовцам о делении, оплате и переносе отпуска

Жителям региона рассказали о 5-ти ключевых правах работника.

В преддверии сезона отпусков портал Госуслуг и Роструд напоминают о правилах, которые защищают право сотрудников на полноценный отдых. Эксперты разобрали самые частые спорные ситуации между работником и работодателем.

Право на непрерывный отдых

Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не имеет права принудительно дробить ежегодный оплачиваемый отпуск (стандартно — 28 дней). Вы можете использовать его целиком без выходных внутри. При этом важно понимать нюанс: если вы сами хотите разделить свой отпуск на части, работодатель может вам в этом отказать. Но делить его по своей инициативе начальник не вправе.

График — закон для начальника

Утверждённый график отпусков является обязательным документом как для работника, так и для работодателя. Начальник не может запретить сотруднику уйти в отпуск согласно этому графику, ссылаясь на большую загруженность или производственную необходимость. Исключение составляют лишь отдельные категории работников с особыми льготами.

Финансы и сроки

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три календарных дня до его начала. Если это правило нарушено, у работника есть два пути:

Перенести начало отпуска до момента получения денег. Уйти в отпуск вовремя и потребовать от работодателя выплату процентов за просрочку. Размер компенсации составляет 1/150 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки (статья 236 ТК РФ).

Болезнь во время отдыха

Правила переноса отпуска из-за болезни зависят от того, кто именно заболел:

Если заболел сам работник: отпуск продлевается на соответствующее количество дней больничного или переносится на другой срок по заявлению сотрудника.

Если заболел ребёнок во время вашего отпуска: ситуация зависит от времени заболевания. Если ребёнок заболел до начала вашего отпуска, отдых переносится. Однако если болезнь наступила уже после начала отпуска, оформить больничный и продлить или перенести отпуск нельзя.

Знание этих правил поможет избежать конфликтов и гарантирует, что ваш отдых пройдёт по вашим правилам, подчёркивают специалисты.

Ольга Сергеева