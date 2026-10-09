Пятерых студентов из Саратова подозревают в оказании содействия мошенническим колл-центрам

В Саратове поймали пятерых студентов, оказывавших содействие сотрудникам мошеннических колл-центров. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По информации ведомства, задержанным от 18 до 23 лет. Полицейские установили, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, за деньги в криптовалюте «осуществляли доступ к дистанционному использованию мобильных устройств». Этим они оказывали содействие сотрудникам мошеннических колл-центров, специализировавшихся на обмане граждан России. Злоумышленники признались в содеянном.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ (ч. 2 ст. 274.4 УК РФ). Фигурантам может грозить до двух лет лишения свободы.