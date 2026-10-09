Депутаты о работе регоператора: «Одни жалобы»



В Саратове продолжаются проблемы с вывозом мусора. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, поступающие депутатам городской Думы в ходе встреч с населением и приемов граждан.



Депутаты поделились итогами обсуждения проблемы с саратовцами:



«Переполненные баки – ежедневная картина, которую вынуждены наблюдать жители Ленинского района. Хорошо это знаю как депутат, к которому обращается огромное количество людей с просьбами помочь решить этот вопрос. И подобная ситуация касается не только моего округа, а всего Саратова. Ситуацию бы исправило создание муниципальных предприятий по вывозу мусора, как предложил депутат Госдумы Николай Панков. Это позволило бы улучшить качество оказываемых услуг.

Но, по всей видимости, региональный оператор не хочет этого допустить. Похоже, что у него в приоритете только своя выгода. Иначе бы не сложилась ситуация, когда для сторонних подрядчиков в лице муниципального перевозчика занижается стартовая цена торгов на вывоз ТКО. Это наводит на мысли о возможном ограничении конкуренции, а не о соблюдении интересов горожан. Поэтому правильно, что вопрос уже передан в антимонопольную службу – пусть проверит, как регоператор формирует цену на торгах. Жители вправе рассчитывать на наведение порядка в данной сфере», – подчеркнул председатель Саратовской городской Думы Михаил Орлов.



«Многие жители ставят работе Ситиматика неуд и опасаются, что с вывозом мусора станет ещё хуже. Поводы для тревоги есть.

Регоператор на торгах снизил стартовую цену на вывоз ТКО — причём именно для муниципального перевозчика. По расчётам самого перевозчика, такая цена не покрывает реальных затрат: работать по ней без потери качества невозможно. Не значит ли это, что его могут выдавить с рынка, а на его место зайдёт «нужная» фирма?

Если же торги вовсе не состоятся, по правилам регоператор сможет возить мусор сам. В итоге рынок останется без конкуренции и без запасного варианта на случай сбоев.



А жителям важно одно: чтобы мусор вывозили вовремя. Не обернется ли такая «экономия» проблемами во дворах?

Думаю, стоит серьезно задуматься о создании муниципальных мусоровывозящих организаций. Акцент на этом делал депутат Государственной Думы Николай Панков. Это точно даст гарантию, что город не зарастёт мусором», – отметила заместитель председателя Думы, председатель комитета по городскому хозяйству Елена Злобнова.