Пятилетний запрет на продажу вейпов вводят в Саратовской области с 2027 года

Депутаты Саратовской областной Думы приняли закон о запрете продажи вейпов на пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Также ограничиваются места торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Их нельзя будет продавать в детских и социальных учреждениях, культовых зданиях, на спортивных объектах, пляжах и в зонах отдыха у воды.

Автором поправок выступила группа депутатов во главе со спикером Алексеем Антоновым («Единая Россия»). Председатель заксобрания подчеркнул, что вейпы ошибочно считают безопасными, хотя медицина говорит об обратном.

Ректор СГМУ Андрей Еремин («Единая Россия») отметил рост числа пациентов с заболеваниями, связанными с электронными сигаретами. Особенно тревожит, что среди молодёжи 16–24 лет потребление вейпов достигает 25%. Депутат Наталия Бакал («Единая Россия») выразила надежду, что запрет снизит эту цифру. Владимир Земсков («Единая Россия») добавил, что курение вредит не только здоровью, но и успеваемости школьников.

Закон поддержали все фракции. Александр Анидалов («КПРФ») заявил, что даже исчезновение таких магазинов с улиц уже даст результат, и призвал продолжать борьбу с курением. Сергей Гладков («Единая Россия») назвал решение ответственным и социально значимым.

Ольга Сергеева