Wink первым из онлайн-кинотеатров совместно с МЧС России запустил экстренные оповещения

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Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и МЧС России запустили оповещения о чрезвычайных ситуациях в интерфейсе видеосервиса. Wink стал первым российским онлайн-кинотеатром, который внедрил данный функционал. Таким образом, даже увлеченные просмотром зрители не пропустят важную экстренную информацию о природных, техногенных и иных рисках.

Wink провел интеграцию с мобильным приложением «МЧС России», данные из которого с географической привязкой автоматически выводятся на активные экраны. Для этого используется совместная отечественная разработка Wink и ИТ-кластера «Ростелекома» — умный сервис доставки сообщений на все экраны онлайн-кинотеатра. Внедренное решение абсолютно независимо от зарубежных технологий доставки пуш-уведомлений (FCM, APNs, HMS и других).

Олег Никитин, директор по технологиям и продуктам онлайн-кинотеатра Wink:

«Wink и МЧС России впервые реализовали в онлайн-кинотеатре проект доведения экстренной информации от дежурных служб РСЧС до населения, отработав все технологические и организационные вопросы интеграции. Теперь важная в регионе информация будет доступна на любом активном экране, который показывает контент видеосервиса. Ключевой плюс нашего решения — оно на 100% российское. Сотрудничество Wink с МЧС России расширяет каналы доведения до населения экстренной информации, что важно для обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций любого происхождения».

Wink включен в белый список отечественных онлайн-ресурсов, который формируется Минцифры России. Это значит, что телеканалы, библиотека кино и сериалов платформы доступны даже при временных ограничениях мобильного интернета, которые вводятся для обеспечения безопасности.

В мобильном приложении Wink есть возможность загрузки контента в память устройства, что затем позволяет его смотреть в любом месте нахождения, например, в укрытии, и при полном отсутствии связи. Если заранее скачать любимые сериалы и фильмы, а также запланированный к просмотру свежий контент, то тогда он будет доступен даже в нестандартных ситуациях.

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