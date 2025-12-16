Рабочая неделя в Саратовской области пройдет с осадками, гололедом и потеплением до +3

В Саратовской области после сильного шторма неделя начнется с сухой и морозной погоды благодаря антициклону.

Однако со среды ситуация изменится: регион окажется под влиянием северного циклона, который принесет осадки в виде снега, дождя и мороси.

В четверг ожидается затишье, а в пятницу — снова слабые осадки в отдельных районах. В течение недели на дорогах вероятны гололедица и изморозь, а в некоторые дни — ухудшение видимости из-за тумана.

Ветер в начале недели будет ослабевать с 14 м/с до 3-8 м/с, но к среде вновь усилится до 13 м/с. После аномальных холодов температура начнет расти: если в начале недели ночью будет -12…-17°C, а днем -8…-13°C, то к четвергу-пятнице потеплеет до 0…+3°C. В Саратове температура днем в среду достигнет +1°C.

По прогнозам синоптиков, главным неблагоприятным явлением на неделе станет гололедица на дорогах из-за перепадов температур и осадков.

Ольга Сергеева