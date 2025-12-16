В Саратовской области в декабре родились Мелания и Радомира

В ЗАГСах Саратовской области отмечают интерес родителей к необычным именам.

Так, на прошедшей неделе самыми востребованными именами для мальчиков стали Александр, Марк, Владимир, Денис, Ярослав и Захар. Помимо этого, в свидетельствах о рождении появились и менее распространённые варианты: Артемий, Руслан, Назар, Ефим, Демьян и даже Амур.

Среди девочек в лидерах оказались София, Виолетта, Валерия, Ангелина и Кира. Также родители проявили свою оригинальность, назвав дочерей Агатой, Агнией, Меланией, Теей, а также старинными именами Лада и Радомира.

Лидером по регистрации новорождённых мальчиков в период с 8 по 14 декабря стало отделение ЗАГС Ленинского района Саратова, где было сделано 18 соответствующих записей. По 10 мальчиков за неделю зарегистрировали также в ЗАГСах города Балаково, а также Заводского и Кировского районов Саратова.