Работающие родители Саратова получат новую соцвыплату на двоих и более детей

С 1 июня семьи Саратовской области с двумя и более детьми могут получить новую выплату.

В регионе вводят ежегодную денежную поддержку для официально трудоустроенных родителей, воспитывающих двоих и более детей. Выплату получат мамы и папы, с чьих зарплат в 2025 году удерживали НДФЛ. Дети должны быть гражданами РФ младше 18 лет (до 23 лет — при очном обучении).

Условия: среднедушевой доход семьи не выше 22 344 рубля (1,5 прожиточного минимума), отсутствие задолженности по алиментам. Учитываются зарплата, пенсии, пособия, алименты, гонорары, довольствие военных. Семьи с любым семейным положением (включая матери-одиночки) могут подать заявление.

Размер выплаты: вернут разницу между уплаченным НДФЛ и налогом по ставке 6%. Максимальный годовой доход семьи из 4 человек — 1 072 512 рублей. Самозанятые и ИП на спецрежимах без НДФЛ претендовать не смогут.

Как подать: с 1 июня по 1 октября 2026 года через «Госуслуги» или лично в клиентской службе Социального фонда.

