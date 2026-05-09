В Саратове завершился VI конкурс молодых пианистов имени Бендицкого

Студентка из Ростова взяла Гран-при конкурса пианистов имени Бендицкого в Саратове.

В Саратове завершился VI Международный конкурс пианистов имени С. С. Бендицкого. Организаторами выступили консерватория имени Собинова и областной учебно-методический центр.

В приветствии министр культуры Ольга Любимова отметила, что конкурс символизирует связь поколений и растёт его авторитет. В жюри вошли педагоги из Саратова, Беларуси и Китая (Сычуаньская консерватория). Председателем стал народный артист РФ Владимир Овчинников — профессор Московской консерватории и РАМ имени Гнесиных.

На отборочный тур заявились 148 пианистов из шести стран (Россия, Беларусь, Китай, Казахстан, Индонезия, Турция) в возрасте от 10 до 30 лет. До финала допустили 90 участников.

Гран-при завоевала Маргарита Ким — студентка Ростовской консерватории имени Рахманинова.

Ольга Сергеева