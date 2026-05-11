Работающим пенсионерам впервые в 2026 году начислят максимум три балла ИПК

С 1 августа работающим пенсионерам проведут беззаявительный перерасчёт страховых пенсий.

Прибавка будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем за прошлый год.

Однако закон ограничивает максимальную прибавку тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).

Чтобы получить максимальные три балла, зарплата пенсионера должна быть не ниже 74 475 рублей в месяц. Только с такого дохода страховые взносы позволят накопить три коэффициента.

В 2026 году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля.

Если зарплата ниже, то и количество баллов, и сумма прибавки будут меньше. Например, при зарплате 60 тысяч рублей пенсия увеличится на 379,36 рубля.

Подавать заявление для перерасчёта не нужно — Социальный фонд проведёт его автоматически на основании данных работодателя.

