В Белое озеро в Петровском районе запустили мальков разных пород

Второй год подряд в Петровском районе пополняют рыбные запасы Белого озера.

В этот раз вместе с казаками в водоём выпустили 1500 мальков.

Кто теперь живёт в озере:

— карпы, лини, караси и толстолобики;

— несколько молодых щук — для регулирования численности;

— на пробу — мальки стерлядей.

По словам главы района Максима Калядина, рыба, выпущенная год назад, хорошо перезимовала — сейчас в пруду уже можно поймать карпов весом от пары килограммов.

Отметим, что рыбалка на Белом озере бесплатная. Главное правило — не использовать сети и электроудочки.

А в июле здесь традиционно проведут День рыбака с чемпионатом по рыбной ловле для всех желающих!

Ольга Сергеева