В Белое озеро в Петровском районе запустили мальков разных пород

Второй год подряд в Петровском районе пополняют рыбные запасы Белого озера.
В этот раз вместе с казаками в водоём выпустили 1500 мальков.
Кто теперь живёт в озере:
— карпы, лини, караси и толстолобики;
— несколько молодых щук — для регулирования численности;
— на пробу — мальки стерлядей.
По словам главы района Максима Калядина, рыба, выпущенная год назад, хорошо перезимовала — сейчас в пруду уже можно поймать карпов весом от пары килограммов.
Отметим, что рыбалка на Белом озере бесплатная. Главное правило — не использовать сети и электроудочки.
А в июле здесь традиционно проведут День рыбака с чемпионатом по рыбной ловле для всех желающих!
Ольга Сергеева