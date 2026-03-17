Работающую турбазу в саратовском протоке Волги продают за 20 миллионов рублей

На Волге под Саратовом продается действующая туристическая база.

В Саратовской области выставили на продажу готовый туристический комплекс на берегу Волги. Объявление опубликовано на онлайн-площадке по продаже недвижимости.

Речь идет о базе отдыха в Марксовском районе, неподалеку от села Михайловка. Объект расположен на берегу Волжанки — протоки Волки — и занимает участок в 38 соток. Общая площадь строений превышает 600 квадратных метров.

На территории комплекса находятся три двухэтажных гостевых дома из бруса и еще один двухэтажный дом из кирпича. База полностью готова к приему отдыхающих.

Цена объекта — 20 миллионов рублей. Для сравнения: это сопоставимо со стоимостью трехкомнатной квартиры в новом доме в центре Саратова. Ранее на рынке уже появлялись предложения по продаже турбаз в Энгельсском и Воскресенском районах, однако нынешний объект привлекает внимание близостью к воде и готовой инфраструктурой.

Ольга Сергеева