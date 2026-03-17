В Саратове водитель автомобиля серьёзно пострадал от наезда на земляной вал

Водитель Kia врезался в земляной вал в саратовском СНТ и попал в больницу.

В Волжском районе города госпитализирован 36-летний мужчина, пострадавший в результате аварии. ДТП произошло утром 15 марта на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Сеча».

По данным региональной Госавтоинспекции, в 09:15 водитель автомобиля Kia напротив одного из домов допустил наезд на земляной вал. В результате столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ольга Сергеева