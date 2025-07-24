Работники торговли получили федеральные и региональные награды

В Правительстве области в преддверии Дня работника торговли состоялось торжественное награждение работников отрасли.

Награды вручили заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин, министр экономического развития Андрей Разборов и председатель областной профсоюзной организации работников торговли и общественного питания «Торговое единство» Светлана Курникова.

За добросовестный труд и вклад в развитие торговли работники отрасли получили награды от органов власти федерального и регионального уровня.

Звание «Почетный работник торговли» присвоено индивидуальным предпринимателям Михаилу Алексашину, Светлане Жоголевой, Ирине Чирковой; директору ИП Варзина Е.П. Дмитрию Варзину; генеральному директору ООО «Магазин-прогресс» Елене Голян.

Министр Андрей Разборов отметил, что сфера торговли играет важную роль в экономике региона: «Предприятия торговли области по итогам прошлого года обеспечили оборот розничной торговли на уровне 645,7 млрд рублей. Формируются и поддерживаются товарные ресурсы в объеме 40 млрд рублей, что обеспечивает стабильность рынка товаров и услуг и продовольственную безопасность в регионе. Введено более 100 торговых объектов шаговой доступности. Все это — благодаря ответственной и инициативной работе».

В Саратовской области торговая отрасль продолжает развиваться уверенными темпами. Она обеспечивает поступательный темп роста оборота розничной торговли, который за 5 месяцев этого года составил 284 млрд руб. — 103,2% к уровню 2024 года. В структуре ВРП на долю торговли приходится 10,3%. Создано более 700 новых рабочих мест.