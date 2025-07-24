В городском парке планируют снести ещё 200 деревьев

В Саратове подан пакет документов на санитарную вырубку в Городском парке культуры и отдыха им. Горького. По заявке директора организации «Квартал» Владимира Семина планируется:

Удалить свыше 200 аварийных и больных деревьев, включая старовозрастные дубы;

Провести экспертизу каждого дерева на предмет опасности для посетителей.

В районах города запланирован снос 40 ясеней, пораженных инвазивным вредителем – изумрудной ясеневой златкой (агрилус плоскотелый).

Адреса работ: ул. Шелковичная, 172 и ул. Соборная.