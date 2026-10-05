Работодатели часто смотрят на профессиональную переподготовку саратовцев

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, на какой вид дополнительного образования обращают внимание работодатели в Саратовской области.

Чаще всего компании смотрят на профессиональную переподготовку работников — 44%. Ещё 38% учитывают сертификаты, подтверждающие знания и навыки, 28% — стажировки в различных компаниях. На курсы повышения квалификации обращают внимание 23% работодателей, 8% — на дистанционное обучение и онлайн-курсы.

Второе высшее образование интересует 5% компаний, магистратура, MBA, аспирантура и докторантура — по 3%.

«За дополнительные компетенции сотрудника три четверти компаний (77%) готовы платить выше рынка. При этом более чем у половины работодателей (51%) эта практика распространяется только на отдельные специальности, а 26% готовы использовать такой подход для любого работника», — комментирует руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Что это значит для соискателя: если хотите получить надбавку — в первую очередь стоит вкладываться в профессиональную переподготовку и сертификацию. Именно эти документы чаще всего становятся аргументом в переговорах о зарплате.

Ольга Сергеева