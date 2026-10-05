Перинатальный центр Саратовской области закупает бронеплёнку на окна

Перинатальный центр Саратовской области закупит защитную плёнку на 156 тысяч рублей.

Заказчиком выступает государственное учреждение здравоохранения «Клинический перинатальный центр Саратовской области». Подрядчику предстоит поставить 10 рулонов защитного материала Safety 200 Protector.

Согласно техническому заданию, толщина плёнки составляет 196 микрометров, она относится к классу защиты СМЗ по ГОСТ 30826-2014. Размер одного рулона — 1,5 на 30 метров, общая площадь покрытия составит 45 квадратных метров. Материал имеет антицарапный слой. Страна происхождения товара — Китай.

Поставку необходимо осуществить в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Товар привезут на складские помещения учреждения по адресу: Саратов, улица Зерновая, здание 33, строение 1.

Ольга Сергеева