Работу аэропорта Саратова ограничили ночью

В Саратовской области объявлена ракетная опасность.

В ночь на 15 октября работа саратовского аэропорта «Гагарин» переведена в режим «Ковёр». Росавиация сообщила о введении ограничений на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов. Практически одновременно закрыли и пензенский аэропорт.

Жители региона получают экстренные РСЧС-сообщения: «Объявлена ракетная опасность на территории Саратовской области 14.10.2026. При звуках сирен отойдите от окон, пройдите вглубь комнаты или в помещения без окон. На улице немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Телефон экстренных служб: 112».

Напомним, минувшей ночью и днём Саратовская область подверглась атакам БПЛА. В Балакове, где дроны ВСУ атаковали дата-центр Сбера, погибла женщина, повреждены жилые дома.